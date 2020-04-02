Могадишо, , 10:07 — REGNUM В мэрии столицы Сомали, Могадишо, ввели запрет на посещение популярного городского пляжа Лидо в попытке сдержать распространение коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, работающим на пляже отелям и ресторанам было предписано принимать усиленные гигиенические меры для снижения риска распространения вируса.

Пляж Лидо обычно переполнен во второй половине дня и по выходным, отмечают репортеры.

В Сомали, которая постепенно восстанавливается после гражданской войны, подтвердили три случая заболевания COVID-19, однако, по словам экспертов, существуют опасения, что, если вирус распространится, слабая система здравоохранения страны может не справиться.

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