Казань, , 10:21 — REGNUM Свыше 40 вагонов в составе поездов дальнего следования ежесуточно дезинфицируют в Казани. Ведется обработка всего подвижного состава пригородных поездов — салонов, тамбуров, переходных площадок и кабин. Вагоны обрабатываются до и после каждого рейса. Проводники обеспечены средствами защиты и ежедневно проходят медосмотры.

Дезинфицируются также билетные автоматы на вокзалах и станциях, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания. Кассиры обеспечены масками, перчатками, антисептиками, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани транспортный парк по-прежнему дезинфицируют, водители и кондукторы используют маски и перчатки. С 18 марта через автоинформаторы звучат аудиоролики по профилактике гриппа и ОРВИ.

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