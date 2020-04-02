Токио, , 10:02 — REGNUM В апреле подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Uncharted 4 и DiRT Rally 2.0. Об этом сообщалось 1 апреля на официальном YouTube-канале PlayStation.

Новые игры будут бесплатно доступны с 7 апреля по 4 мая 2020 года. После этого геймеры получат новый «набор» проектов.

Напомним, PS Plus — это сервис подписки для обладателей консоли PlayStation 4. Он позволяет геймерам использовать многопользовательские функции в видеоиграх и бесплатно получать две игры каждый месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсированная игра по «Утиным историям» оказалась первоапрельской шуткой