Ижевск, , 10:02 — REGNUM В Удмуртии пока не планируется ограничивать время продажи алкогольных напитков. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

«Пока нет планов ограничивать продажу алкогольной продукции во время самоизоляции», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». Лашкарёв добавил, что не видит необходимости в такой мере.

ИА REGNUM напоминает, власти ряда регионов России на фоне борьбы с распространением коронавируса в качестве одной из мер решили ограничить продажу алкогольных напитков. Так, в Карелии «горячительные» напитки можно купить только с 10:00 до 14:00 по местному времени. В Башкирии временные рамки немного шире — с 10:00 до 18:00. Странную инициативу поддержали в Красноярском крае, ограничив время продажи с 10:00 до 18:00.