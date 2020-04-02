Москва, , 10:02 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») недоумевает в связи с тем, что все госслужащие, сотрудники государственных СМИ и волонтеры лишены ограничений на свободу передвижения на фоне коронавируса.

«А почему, собственно, все госслужащие, работники госСМИ и волонтеры лишены всяких ограничений на свободу передвижения? Одно дело, когда у них есть задание и утверждённый органами власти маршрутный лист, пусть даже в самой простой форме. И совсем другая, когда создаётся «категория граждан первого сорта», получающая право болтаться по городу в разгар эпидемии безотносительно служебной необходимости», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, регионы России ввели ограничения на передвижение в связи с пандемией коронавируса в мире.