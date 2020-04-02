Петропавловск-Камчатский, , 10:04 — REGNUM Власти Камчатки не согласились с утверждением главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой о том, что в регионе не выполнено ни одного тестирования на коронавирус. С января 2020 года сделано 1700 анализов, больных пока не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«На территории Камчатки уже проведено более 1700 тестов на COVID-19. Около 20 человек сегодня можно отнести к группе риска по каким-либо симптомам. Их анализы мы отправляем в Новосибирск, в центр «Вектор». Более, чем у половины людей с подозрением на заражение, диагноз уже исключен. Осталось прояснить ситуацию по 5 гражданам», — сообщил председатель правительства Камчатки Роман Василевский.

По словам председателя правительства, никакой напряженной ситуации в регионе сегодня нет. Но, понимая, что она может ухудшится, власти приняли решение об открытии дополнительных лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что на Камчатке не выполнено ни одного тестирования на COVID-19.