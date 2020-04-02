Красногорск, , 09:59 — REGNUM Из-за текущей эпидемиологической ситуации в Москве и Московской области временно отменили специальные маршруты до мемориальных комплексов и кладбищ, которые обычно запускают к весенним религиозным праздникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова, отмена связана с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, что важно для безопасности жителей.

«Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома», — заявил Антонов.

Также в «Мосгортранс» отметили, что наземном транспорте Москвы усилили меры по безопасности. Несколько раз в день проводят дезинфекцию трамваев, автобусов, троллейбусов и электробусов.