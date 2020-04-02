ЗАТО Фокино, Приморский край, , 10:00 — REGNUM 30-й судостроительный завод, расположенный в посёлке Дунай, будет возвращён в режим полной рабочей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Приморья.

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Ранее переведённый на режим сокращённой рабочей недели из-за отсутствия заказов со стороны Минобороны, к настоящему времени 30-й судоремонтный завод возвращается к режиму полной трудовой недели.

«Начало полной трудовой недели сдвинуто с 1 на 6 апреля из-за введения в России режима самоизоляции», — сообщили в ФППК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье крупное предприятие вынуждено перейти на трёхдневную рабочую неделю.