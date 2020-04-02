Дамаск, , 10:02 — REGNUM В марте 2020 года число смертей среди мирных граждан в Сирии стало самым низким за последние девять лет. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Rudaw.

По данным журналистов, всего за прошедший месяц в стране погибли 103 мирных гражданина. Причиной смерти стали, как боевые действия, ведущиеся террористическими группировками, так и подрывы на минах.

Отмечается, что одной из причин тому стала договоренность между Россией и Турцией о прекращении огня в сирийском Идлибе, где Анкара поддерживает бандитов, сражающихся с правительственными войсками.

Напомним, в результате внутреннего конфликта в Сирии, продолжающегося с 2011 года, погибли по меньшей мере 380 тыс. человек.

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