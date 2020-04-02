Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Коммунальщики Екатеринбурга вывезли из муниципалитета 431 тонну грязи и 76 тонн мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Такие показатели были достигнуты 31 марта 2020 года. Специалисты израсходовали для влажной уборки 1 тысячу 154 кубометра воды.

Днём 1 апреля 2020 года на дорогах были задействованы 28 поливомоечных машин и 19 вакуумных машин, на тротуарах — 26 тракторов и автомобилей УАЗ, 11 бригад с аппаратами высокого давления и 16 вакуумных машин. К уборке мусора же привлекли 414 дорожных рабочих, 48 самосвалов и 27 фронтальных погрузчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурга проходит месячник чистоты. Также на 28 апреля 2020 года намечен День чистоты — общегородской субботник.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга поставил задачи по уборке города в связи с COVID-19