Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Основная цель в борьбе с распространением коронавируса — избежать резкого роста заболеваний COVID-19. Об этом 1 апреля рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире телекомпании «Имеди».

"Наша главная задача — чтобы в процессе распространения коронавируса не было крутого пика, обойти его, нам нужно плато, это та основная цель, ради которой мы работаем», — сказал глава грузинского правительства.

Гахария заявил, что государство будет не способно справиться с распространением коронавирусной инфекции, если не объединятся граждане всей страны. Также он отметил, что необходимо заботиться об экономике, чтобы она понесла как можно меньший ущерб во время борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии с 31 марта ввели строгий карантин на территории всей страны. Приостановлена работа общественного транспорта, закрыты многие предприятия, жителям запрещено без крайней необходимости выходить на улицу.

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