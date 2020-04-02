Ростов, Ярославская область, 2 апреля 2020, 09:54 — REGNUM В Ярославской области с 6 апреля закрывается отделение Ростовской ЦРБ в поселке Петровское. Объявление об этом появилось на дверях больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.
С 6 апреля и до особого распоряжения в Петровском отделении функционирует только поликлиника и скорая помощь. За оказанием экстренной и неотложной помощи в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни жителям предлагают обращаться в приемный покой Ростовской центральной районной больницы — более чем в 20 километрах от поселка. Стационарной помощи и приема дежурных врачей в Петровском отделении не будет.
Жители опасаются, что отделение решили закрыть не только на время эпидемии, а навсегда. Они собрали подписи под письмом главврачу Ростовской ЦРБ.
В поселке живет более 4 тысяч человек. Подобная ситуация, по словам жителей, складывается и с отделением больницы в Семибратово.
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