Ростов, Ярославская область, , 09:54 — REGNUM В Ярославской области с 6 апреля закрывается отделение Ростовской ЦРБ в поселке Петровское. Объявление об этом появилось на дверях больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

Больница в Петровском

С 6 апреля и до особого распоряжения в Петровском отделении функционирует только поликлиника и скорая помощь. За оказанием экстренной и неотложной помощи в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни жителям предлагают обращаться в приемный покой Ростовской центральной районной больницы — более чем в 20 километрах от поселка. Стационарной помощи и приема дежурных врачей в Петровском отделении не будет.

Объявление на дверях больницы

Жители опасаются, что отделение решили закрыть не только на время эпидемии, а навсегда. Они собрали подписи под письмом главврачу Ростовской ЦРБ.

«Услугами медицинской помощи пользуются жители Петровска и 156 населенных пунктов с удаленностью до 40 километров… Из имеющихся скорых в нашей больнице почему-то часто работает одна, и, если она на вызове в отдаленном поселении и не будет дежурного врача, к кому прикажете обращаться за помощью? А если ущемленная грыжа, приступ панкреатита и т.д., это же может привести к летальному исходу. Вы как врач должны понимать, что наш округ не может остаться без своей больницы. Мы хотим обращаться и лечиться у себя, в Петровской больнице, а не за 25 км + 40 от других населенных пунктов в Ростов. Население не хочет и не будет мириться с закрытием части служб Петровской больницы. Решением о закрытии отделений и приемного покоя вы провоцируете стресс у людей, а нам, наоборот, нужна поддержка во время эпидемии наших медиков», — говорится в письме жителей поселка.

В поселке живет более 4 тысяч человек. Подобная ситуация, по словам жителей, складывается и с отделением больницы в Семибратово.

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