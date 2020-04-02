Москва, , 09:54 — REGNUM ФМБА дает очень осторожную оценку, исходя из той критики, которая раздается в адрес правительства России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя прогноз эксперт ФМБА о сроках окончания вспышки коронавируса в РФ.

«Китай справился с гораздо более крупными сложностями за два месяца и обменивается с другими странами, в том числе и с Россией, данными и методами локализации и лечения.

Поэтому реальное преломление ситуации, на мой взгляд, произойдет в конце апреля, а период наблюдения и осторожности продлится все лето.

Соответственно, и режим самоизоляции, а это интересует граждан в первую очередь, снимут как раз в конце апреля.

Власти пора понять, что ее высказывания рассматриваются через призму личных проблем. Надо упрощать глоссарий и быть более четкими в высказываниях», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавирусной инфекции нового типа в России должна закончиться к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров.

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