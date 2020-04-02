Москва, 2 апреля 2020, 09:54 — REGNUM ФМБА дает очень осторожную оценку, исходя из той критики, которая раздается в адрес правительства России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя прогноз эксперт ФМБА о сроках окончания вспышки коронавируса в РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавирусной инфекции нового типа в России должна закончиться к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров.
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