Ташкент, 2 апреля 2020, 09:51 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Общее число подтверждённых заражений достигло 187 случаев. Выздоровели 12 человек. С 1 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах Узбекистана введен режим самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Атабеков заявил, что власти не планируют проводить массовое тестирование населения на коронавирус.
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