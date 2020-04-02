Кемерово, , 09:50 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области опубликовал рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

В него входит: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное и хозяйственное, зубная паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пелёнки для новорождённых, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса заявили, что носить медицинскую маску «не имеет смысла», если нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком.

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