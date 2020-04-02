Владивосток, , 09:59 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для решения задач длительного плавания в дальней морской зоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Сообщается, что отряд состоит из двух новейших корветов «Совершенный» и «Громкий», которые вооружены противокорабельными ракетными комплексами. В период похода боевые корабли в составе тактической группы отработают практические действия по предназначению, проведут ряд учений и тренировок.

«В заливе Петра Великого корветы совместно с экипажами противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ провели учение по организации взлетов и посадок на борт авианесущих кораблей и приняли вертолёты на базирование», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж ракетного корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» завершил курс боевой подготовки.