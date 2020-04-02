Красноярск, , 09:48 — REGNUM Порядок соблюдения гражданами режима самоизоляции утверждён в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 2 апреля в региональном правительстве, соответствующее постановление подписал председатель правительства края Юрий Лапшин.

В Красноярском крае граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Покидать квартиры или дома можно лишь в ряде случаев. Например, чтобы сходить в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять домашних животных (на расстоянии не далее 100 метров от места жительства). Также покидать место жительства разрешено при следовании к месту и от места работы, при обращении за экстренной медпомощью и в иных экстренных случаях.

Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование — не приближаться друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Каждый, кто покидает место жительства, должен иметь при себе удостоверяющий личность документ.

Утверждены требования к тем, кто нарушает режим самоизоляции в экстренных случаях. Они должны иметь при себе составленную в свободной форме объяснительную с указанием фамилии, имени, отчества, даты составления, адреса места жительства (пребывания). Также в объяснительной должны быть указаны причины прерывания режима самоизоляции, время возвращения к месту постоянного проживания, маршрута следования.

Дети (до 18 лет) в период действия режима самоизоляции могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых.

Для работников, которые продолжают трудовую деятельность в период режима самоизоляции, работодатель должен оформить специальную справку.

За соблюдение режима самоизоляции в Красноярском крае следит полиция.

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Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 апреля в красноярском крае зарегистрировано 20 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе четыре человека выздоровели.

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