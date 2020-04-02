Женева, Швейцария, , 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.

Райан, комментируя подорожание в России имбиря на фоне распространения коронавируса, отметил, что так называемые традиционные методы лечения простуды и гриппа должны применяться с осторожностью. Если они не угрожают здоровью и вселяют надежду, их влияние положительно, однако однозначно считать их эффективными при пандемии нельзя. Это касается употребления фенхеля, имбиря, лимона, травяного чая.

«В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в некоторых российских регионах, например в Оренбургской и Омской областях, поднялись цены на имбирь и лимоны.

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