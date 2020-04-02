Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае стала известна причина смерти главного редактора делового издания Анастасии Петровой. У нее подтвержден коронавирус, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Журналистка скончалась в больнице 31 марта. Ранее ей ставили предположительный диагноз двусторонняя пневмония.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 2 апреля на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что недопустимо замалчивать информацию. «Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!», — сказал он.

По данным краевого минздрава, в регионе было подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Из них два случая завершились летальным исходом, один человек выздоровел. Лечение получают 11 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми скончалась главный редактор делового издания