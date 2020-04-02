Лагос, Нигерия, , 09:52 — REGNUM Правительство Нигерии начало авансом выдавать социальные выплаты жителям трех богатых нефтью районов страны, которые были закрыты на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, передает ВВС Africa.

Бенефициары системы социального обеспечения, введенной президентом страны Мухаммаду Бухари два года назад, обычно получают ежемесячную выплату в размере 13 долларов США. Однако, чтобы лучше помочь «бедным и уязвимым» слоям населения справиться с новыми ограничениями, им будет единовременно выдана трехмесячная выплата на сумму 52 доллара США.

По мнению экспертов, выплата авансом также будет означать, что получателям не нужно будет приходить и лично забирать средства в течение следующих трех месяцев.

В воскресенье, 29 марта, президент Бухари объявил о закрытии на карантин столицы страны, Абуджи, и штатов Лагос и Огун, что из-за запрета на поездки и закрытия предприятий затронуло 25 миллионов человек. В этих регионах зарегистрировано более двух третей случаев заражения коронавирусом в Нигерии.

В самой густонаселенной стране Африки в настоящее время выявлены 140 активных случаев заболевания COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.

Единовременное распределение социальных выплат было начато министром по гуманитарным вопросам Нигерии Садией Фарук, которая лично раздавала денежные средства некоторым домохозяйствам в Квали, на окраине Абуджи, в среду, 1 апреля.

Схема социального обеспечения поддерживает в основном пожилых людей, а также представителей других уязвимых слоев населения, живущих в основном в сельской местности.

По оценкам экспертов, почти половина всех граждан Нигерии живет менее чем на 2 доллара в день.