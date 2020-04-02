Москва, , 09:47 — REGNUM Количество вылечившихся от коронавируса в Москве составило 140 человек. Об этом 2 апреля сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

«Еще 25 человек вылечились от коронавируса в Москве, всего вылечившихся в столице уже 140», — сообщила Ракова.

Ранее стало известно, что в Москве скончались еще три пациента, у которых был подтвержден диагноз «коронавирус».

Читайте также: Москве прогнозируют экспоненту по коронавирусу