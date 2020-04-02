Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM В ночь на 3 апреля 2020 года на платформе 1 станции «Технологический институт» сотрудники метрополитена установят памятную табличку с именами всех погибших в тот страшный день пассажиров. Об этом 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель Петербургского метрополитена.

Цветы у станции метро «Технологический институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции все торжественные мероприятия на третью годовщину трагедии отменены. Как уточнили в петербургской подземке, установка памятной доски будет осуществляться в ночь на 3 апреля сотрудниками метрополитена.

«Табличка с именами жертв будет установлена на платформе станции «Технологический институт», на платформе, откуда пребывал поезд, со стороны «Сенной площади», ближе к переходу», — уточнили в Петербургском метрополитене.

В свою очередь в комитете по социальной политике Петербурга ИА REGNUM уточнили, что до 30 апреля, согласно постановлению правительства о запрете массовых мероприятий, все запланированные ранее на эту дату массовые мероприятия не состоятся.

«В связи с принимаемыми мерами по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия на этот период не планируются», — пояснил собеседник агенства.

Таким образом, 3 апреля 2020 года не состоится ранее запланированная на 12:00 панихида по жертвам теракта в Соборе Святой Живоначальной Троицы (Троице-Измайловском соборе).

«Напоминаем, что во время пандемии коронавируса, для снижения рисков распространения инфекции, необходимо соблюдать максимум профилактических мер. Самые простые способы — не посещать общественные места и ограничить контакты», — подчеркнули в Ассоциации оказания помощи жертвам терактов и ЧС «Надо жить».

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