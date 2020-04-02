Анадырь, , 09:41 — REGNUM Правительством Чукотки совместно с АО «Сатис-ТЛ-94» проработан вопрос о перераспределении спутникового ресурса с образовательных учреждений на точки доступа для населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе правительства автономии.

Читайте также: Провайдеры Костромы готовы к нагрузкам из-за перехода на «удаленку»

Данные меры приняты на период изоляции людей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По данным департамента промышленной политики Чукотки, емкость спутниковых каналов связи увеличилась в среднем в 1,5 — 3 раза до 10−15 Мбит/с.

«Скорость интернета для населения должна быть увеличена. Прошу обратить на этот вопрос особое внимание. Жители Чукотки должны иметь возможность общаться и учиться, не отвлекаясь на качество связи. Особенно сейчас, в период изоляции», — подчеркнул губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, провайдеры Костромы готовы к нагрузке из-за перехода на «удалёнку».