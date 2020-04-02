Мюнхен, Германия, , 09:40 — REGNUM Издательство FDG Entertainment призналось, что анонсированная им игра по мотивам «Утиных историй» оказалась первоапрельской шуткой. Об этом сообщалось 1 апреля на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/FDG_Games/status/1245431502999035904

Оказалось, что компания действительно работала над созданием платформера по мотивам мультсериала. Однако Disney отказалась предоставлять лицензию на разработку игру и проект пришлось отменить.

Напомним, «Утиные истории» — это популярный американский мультсериал. По сюжету, богатый селезень Скрудж Макдак и его племянники путешествуют по миру и становятся участниками различных приключений.

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