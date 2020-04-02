Махачкала, , 09:40 — REGNUM В Дагестане за минувшие сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших выросло до 25 человек, сообщили 2 апреля в управлении Роспотребнадзора по региону.

Положительный результат тестов подтвержден в референсцентре Роспотребнадзора города Москвы. Есть также три неподтвержденных анализа, тесты которых изначально давали положительный результат.

В настоящее время в Дагестане проведено обследование на коронавирус у 1542 человек. Первично положительный результат показали 35 человек.

Всего в республике на изоляции за все время находились 1363 жителя. По истечении двухнедельного карантина сняты с него 463 человек, в том числе за 1 апреля — 13. За эти же сутки помещено на карантин 56 граждан. Таким образом, число находящихся под медицинским наблюдением в настоящее время составило 900 человек.

https://www.instagram.com/p/B-d7UchIJ9v/