Буэнос-Айрес, , 09:58 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции в Аргентине угрожает культурным традициям народности гаучо. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Reuters.

Обеспокоенность по этому поводу выразил аргентинский фермер Хавьер Домингес, принадлежащий к указанной народности. Его опасения, высказанные корреспонденту агентства, были подхвачены другими представителями гаучо.

В частности, речь идет о культовом обряде гаучо — коллективному употреблению горького мате, которое представители народности пьют из общей чаши, используя общую соломинку.

В результате введения нормы социального дистанцирования, вызванной угрозой заражения коронавирусом, данный обряд оказался под запретом. Фермеры гаучо играют серьезную роль в экономике Аргентины, разрушение их идентичности чревато серьезными последствиями.

Напомним, на сегодняшний день в Аргентине зафиксировано 1 тыс. 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания COVID-19 также скончались 27 человек.