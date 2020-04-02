Ульяновск, , 09:39 — REGNUM В Ульяновской области планируют ввести «для всех обязательное ношение масок в общественных местах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в своём видеообращении, ссылаясь на опыт Китая, где «за отсутствие маски наказывали очень жестоко».

Глава региона сообщил, что власти анализируют, «что сейчас происходит в других странах, какие меры борьбы против коронавирусной инфекции эффективны, какие нет».

«Например, опыт Китая, где удалось за достаточно короткий срок победить эпидемию, показывает, что самоизоляция даёт определённую отсрочку, но принципиально проблему всё же не решает. Люди продолжают ходить на работу, в магазин, перемещаться в общественном транспорте, а там невозможно быть на расстоянии более полутора метров друг от друга. У этого вируса воздушно-капельный путь передачи от человека к человеку […]

Считаю, что необходимо ввести для всех обязательное ношение масок в общественных местах. Сегодня мы это опробовали у себя. Я уверен, что именно это требование в Китае позволило остановить распространение вируса. Там за отсутствие маски наказывали очень жестоко. Поэтому сейчас мы предпринимаем максимум усилий, чтобы наладить производство медицинских масок в массовом масштабе», — сказал Сергей Морозов.

Он также заявил, что в настоящее время в Ульяновской области организовали пошив масок четыре предприятия лёгкой промышленности, где данные средства индивидуальной защиты будут выпускаться по «400 тыс. в месяц».

По данным Ульяновскстата, на 1 января 2019 года в Ульяновской области проживали 1 238 416 человек, в том числе в Ульяновске — 650 652 человека. Таким образом, по простым арифметическим подсчётам, месячного объёма производства масок для разового ношения не хватит даже для столицы.

Напомним, что врачи рекомендуют менять маски каждый два лучше, а лучше — ежечасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают над созданием «цифровой системы самоконтроля и контроля за режимом самоизоляции». В скором времени она будет доступна всем жителям. Ранее в регионе ввели пропускную систему для всех жителей: при передвижении «дальше 100 метров» от дома необходимо предъявить справку с места работы, подтверждающую продолжение трудовой деятельности, а также паспорт.