Ульяновск, 2 апреля 2020, 09:39 — REGNUM В Ульяновской области планируют ввести «для всех обязательное ношение масок в общественных местах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в своём видеообращении, ссылаясь на опыт Китая, где «за отсутствие маски наказывали очень жестоко».
Глава региона сообщил, что власти анализируют, «что сейчас происходит в других странах, какие меры борьбы против коронавирусной инфекции эффективны, какие нет».
Он также заявил, что в настоящее время в Ульяновской области организовали пошив масок четыре предприятия лёгкой промышленности, где данные средства индивидуальной защиты будут выпускаться по «400 тыс. в месяц».
По данным Ульяновскстата, на 1 января 2019 года в Ульяновской области проживали 1 238 416 человек, в том числе в Ульяновске — 650 652 человека. Таким образом, по простым арифметическим подсчётам, месячного объёма производства масок для разового ношения не хватит даже для столицы.
Напомним, что врачи рекомендуют менять маски каждый два лучше, а лучше — ежечасно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают над созданием «цифровой системы самоконтроля и контроля за режимом самоизоляции». В скором времени она будет доступна всем жителям. Ранее в регионе ввели пропускную систему для всех жителей: при передвижении «дальше 100 метров» от дома необходимо предъявить справку с места работы, подтверждающую продолжение трудовой деятельности, а также паспорт.