Хабаровск, , 09:39 — REGNUM Минздрав Хабаровского края не согласился с информацией о том, что в регионе не сделано ни одного тестирования на коронавирус нового типа COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В Хабаровском крае работают две лаборатории Роспотребнадзора, где ежесуточно делают 500−600 анализов на коронавирус. Но пока идет тестирование пациентов только с явными симптомами. Всего с января 2020 года проведено свыше 4,5 тыс. анализов. Но при этом нужно, чтобы анализы мог сдать любой желающий. Мы прорабатываем вопрос открытия еще 3 лабораторий. Но это — сложная задача, нужен персонал, который необходимо подготовить и обеспечить защитными средствами. Однако обучение сотрудников мы уже провели — подготовлено 9 специалистов. Постараемся решить и другие проблемы», — сказал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с главами дальневосточных регионов при полпреде президента в ДФО, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Хабаровском крае при наличии 12 тест-систем еще не проведено ни одного тестирования на коронавирус.