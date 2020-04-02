, 09:37 — REGNUM В Челябинской области граждане старше 65 лет буду проверены на коронавирус. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Обследования начнутся уже 5 апреля. Речь идёт о тех, кто имеет хронические заболевания и признаки острых респираторных заболеваний. В перспективе категорию тех, кто будет проходить обследование, расширят. Также тесты сдают медработники, которые работают с заражёнными.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале семь условно подтверждённых случаев заражения коронавирусом и 21 случай подтверждённый.