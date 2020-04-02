Ташкент, , 09:37 — REGNUM В Узбекистане не планируют проводить массовое тестирование населения на коронавирус. Об этом заявил глава инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве республики Нурмат Отбаеков на брифинге.

«Это нецелесообразно и невозможно. Любое тестирование должно быть оправданным», — сказал начальник инспекции. Он добавил, что в стране налажено тестирование вех, кто прибыл из неблагополучных регионов, а также всех контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Узбекистане выявлено 187 случаев заражения коронавирусом, 12 человек полностью выздоровели.