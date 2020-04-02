Лондон, , 09:42 — REGNUM Последний год обучения для британских студентов-медиков завершится досрочно, молодые врачи отправятся помогать другим специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Первым вузом, поддержавшим такую инициативу, стал Бристольский университет. Выпуск более 220 медицинских специалистов назначен здесь на 3 апреля. Руководство вуза подготовило для них виртуальный выпускной, он состоится на платформе Zoom.

Молодым врачам предстоит предварительно зарегистрироваться в Генеральном медицинском совете и подать заявки на существующие вакансии. Предполагается, что выпускники отправятся в больницы в юго-западной Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне пандемии коронавируса британские медицинские власти попросили уволившихся врачей и медсестёр вернуться на работу. Они направили бывшим медработникам более 65 тыс. писем. Около 20 тыс. из них вернулись в больницы, заявил в конце марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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