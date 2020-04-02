Серов, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM В Серове (Свердловская область) провели рейд по выявлению детей и подростков, нарушающих режим самоизоляции. Об этом заявила глава городской комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Набиуллина.

Как передает «Глобус», комиссия проверила ряд территорий Серова: площадку у ТЦ NEBO, проспект Серова, Преображенскую площадь, общежитие по улице 4-й Пятилетки, спортплощадку Северного педколледжа и посёлок Энергетиков.

«На улицах Серова почти нет совершеннолетних», — подытожила Набиуллина.

Проверяющие все-таки обнаружили детей и подростков, но те либо помогали старшим, либо ходили в магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей региона не выходить из дома без паспорта. В области введён режим изоляции.

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