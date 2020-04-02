Барнаул, , 09:29 — REGNUM Судя по опустевшим улицам Барнаула, жители Алтайского края весьма серьёзно отнеслись в введённому в крае режиму самоизоляции в связи с мировой эпидемией коронавируса. Ко 2 апреля обычные утренние пробки на столичных дорогах рассосались, опустели улицы. Унылые таксисты в отсутствии заказов подолгу сидят в припаркованных на обочинах машинах. Даже на центральных барнаульских проспектах — Ленина и Красноармейском — в одиннадцатом часу утра по местному времени не было почти никого.

Барнаул на карантине. Проспект Красноармейский опустел. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Объявление на дверях закрывшегося на карантин ресторана на проспекте Красноармейский в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Чуть оживлённее сейчас обстановка у продуктовых магазинов, овощных баз, торговых центров с продуктовыми супермаркетам и продовольственных рынков. Как сообщила ИА REGNUM председатель комитета информационной политики администрации города Барнаула Екатерина Андреева, власти ежедневно проводят проверки исполнения указа алтайского губернатора Виктора Томенко о «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Они свидетельствуют о том, что предприниматели в большинстве своём неукоснительно исполняют предписания, нарушения выявляют единичные.

Объявление на зверях закрывшегося обувного магазина в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Кстати, несколько таких обнаружились на Новом рынке. К примеру, прямо напротив здания рынка работает ломбард и выдают «быстрые кредиты», в, а магазине с права торгуют ширпотребом — женской одеждой. Не приостановила работу и одна из сетей винных магазинов.

Торговый центр «Пионер"на карантине. Работает только продуктовый супермаркет «Лента» Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Но, как пояснила Екатерина Андреева, в Барнауле решено не закрывать даже крупные супермаркеты, торгующие продовольствием и предметами первой необходимости. Не распространяются ограничения и на продуктовые рынки. Несмотря на это, многие торговцы «самоизолировались», на Старом рынке удалось встретить не более десятка покупателей и считанных продавцов.

Пустынная аллея на проспекте Ленина в Барнаула. Нет ни одного человека Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Законопослушными оказались также кафе, рестораны и магазины, расположенные на «красной линии» Красноармейского проспекта. На закрывшихся дверях этих заведений можно встретить объявления о закрытии и предложение заказать товар или услугу через интернет.

Барнаул на карантине. Лев и собака Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Подумалось, что увиденное — во истину новая реальность. Солнечный тёплый весенний день. Дороги без машин, улицы без людей. И тишина.

Центр Барнаула опустел Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Напомним, в режим самоизоляции Алтайский край, как и другие российские регионы, ушёл 31 марта. На время нерабочей недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в регионе приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

Также в соответствующем указе сказано о приостановке работы торгово-развлекательных и других объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли). В гостиницах и санаториях до 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест. Медицинским организациям предписано остановить оказание всех видов плановой помощи. В самоизоляцию отправлены пожилые люди старше 65 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае официально подтверждено уже четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие помещены в «Городскую больницу № 5 Барнаула», где в настоящее время развёрнут госпиталь. Состояние здоровья пациентов опасений не вызывает.

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Целом, как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, на 1 апреля в регионе выявили 419 нарушителей карантинного режима. После окончания режима самоизоляции их оштрафуют.

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