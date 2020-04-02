Москва, , 09:28 — REGNUM Запланированное на осень 2020 года проведение Всероссийской переписи населения может быть перенесено на следующий год. Такую возможность рассматривают в Федеральной службе государственной статистики.

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«Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года», — уточнили в пресс-службе Росстата 2 апреля.

Как заявил руководитель Росстата Павел Малков, смещение сроков не повлияет на качество и результат, напротив, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России.

Малков напомнил, что ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла коррективы в сроки проведения переписи населения в США, Бразилии и Киргизии. Ранее, 30 марта, по этой же причине было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах России.

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«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — подчеркнул Павел Малков.

Отмечается, что сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, планировалась, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2019 года, а в отдалённых регионах она должна была начаться с 1 апреля и закончится 20 декабря. Всего на инициативу было выделено 30 млрд рублей. Ответственным за перепись назначен Росстат.

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