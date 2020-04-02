Тбилиси, , 09:25 — REGNUM В Грузии увеличилось количество заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Stopcov.ge.

По данным официального ресурса, на утро 2 апреля в стране было выявлено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их них 23 выздоровели.

Также, по официальным данным, в Грузии на карантине находится 5 437 человек, а в стационаре под наблюдением медиков — 260.

Напомним, в течение 1 апреля число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло до 117. В стране до 21 апреля действует режим строго карантина.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Грузии: число нарушений комендантского часа в стране нас удивило