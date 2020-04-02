Ташкент, , 09:19 — REGNUM Предприятие по производству лекарств в специальной экономической зоне «Андижан-фарма» в Узбекистане запустит индийская компания Cadila Pharmaceuticals Ltd, сообщает 2 апреля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Первый этап строительства фармацевтического производства планируется завершить в 2021 году. В проект до 2025 года планируется вложить $50 млн. На предприятии создадут 400 новых рабочих мест.

Напомним, 1 апреля в ассоциации «Узтекстильпром» сообщили, что предприятия по производству медицинских изделий стали выпускать 2,64 млн масок в день.

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