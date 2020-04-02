Амстердам, , 09:18 — REGNUM Выступая 1 апреля на слушаниях в нижней палате парламента Нидерландов, председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс заявил, что он не знает, как реаниматология справится с кризисной ситуацией. В настоящий момент считается, что в отношении реаниматологии действует предшествующая кризисной фаза, т.н. фаза увеличения масштабов деятельности.

В настоящий момент в реанимации требуется 2.400 коек, из которых 1.900 предназначены для коронапациентов, а остальные для прочих пациентов. Гоммерс заявил, что к воскресению реанимация должна получить в своё распоряжение необходимое число коек. Вместе с тем он предупредил, что реанимация быстро приближается к пределам своих возможностей в смысле наличности аппаратуры и нагрузки на медицинский персонал.

По его словам, в больницах под реанимацию отводят не предназначенные для этого палаты, а медицинским работникам приходится ухаживать за 3−4 пациентами одновременно. Гоммерс сообщил, что многие медицинские работники жалуются на стресс и нагрузку, которые могут привести к серьёзным ошибкам с самыми тяжёлыми последствиями для пациентов.