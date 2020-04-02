Найроби, , 09:19 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта извинился перед жителями страны за жесткие меры полиции по контролю за соблюдением комендантского часа, введенного чтобы обуздать распространение коронавируса.

«Я хочу извиниться перед всеми кенийцами, возможно, за некоторые эксцессы, которые были допущены во время осуществления комендантского часа», — сказал Кеньятта в прямом эфире местного телеканала Citizen TV.

Кеньятта добавил, что меры, введенные правительством, были необходимы, чтобы обуздать распространение COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.

Напомним, что комендантский час с 19:00 до 05:00 по местному времени был введен в Кении в прошлую пятницу, 27 марта. Однако, по сообщению репортеров, исполнение данного постановления сотрудниками полиции вызвало возмущение общественности, поскольку в сети распространились видео, где офицеры разгоняли жителей страны с помощью плетей, дубинок и слезоточивого газа.

По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере два человека были убиты в результате действий полиции по поддержанию карантинных мер и комендантского часа, в том числе 13-летний подросток, который был ранен шальной пулей вечером 30 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении сотрудников полиции подозревают в убийстве подростка