Пекин, , 09:15 — REGNUM В общей сложности 1541 пациент с атипичной пневмонией COVID-19, протекающей без симптомов, находились под медицинским наблюдением в Китае на 31 марта, из которых 205 пациентов — «импортные», сообщает агентство Синьхуа.

Исследования показали, что вирусная нагрузка в образцах биологического материала у бессимптомных пациентов сильно не отличается от таковой у обычных пациентов, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Бессимптомные пациенты, заразившиеся коронавирусом, при этом могут и дальше заражать других, не зная о том, что сами заражены. Однако заразность таких пациентов до сих пор точно не установлена. Некоторые эксперты считают, что пациенты, которые не чихают и не кашляют, могут быть менее заразными.