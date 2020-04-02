Бишкек, , 09:02 — REGNUM Медики в Киргизии выявили пять случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 апреля в республиканском штабе по борьбе с инфекцией.

Один случая обнаружили в Оше и по два случая в Ноокатском районе Ошской области и в городе Кызыл-Кие Баткенской области. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 116.

Пять пациентов с COVID-19 находятся в реанимации, двое — на искусственной вентиляции легких, пятеро — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса в Киргизии введен режим чрезвычайно ситуации. В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах республики действует чрезвычайное положение.

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