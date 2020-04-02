Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Более 1,2 тысячи человек скончались за последние сутки в США из-за заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, что является рекордным показателем в мире с начала ведения регистрации заболевания. Данные о количестве умерших приводятся 2 апреля на сайте Университета Джонса Хопкинса, выполняющего подсчеты на основании официальных источников различных ведомств.

Согласно размещенным на сайте данным, за прошедшие сутки от COVID-19 в США скончались 1243 человека. На текущий момент количество зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 216 721.

Всего в США умерло от осложнений болезни, вызванной коронавирусом, 5138 человек. Наибольшее количество умерших зафиксировано в Нью-Йорке — 1374 человека.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса SARS-CoV-2 пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 937 тысяч человек. Из них более 47 тысяч человек скончались.