Пермь, , 08:59 — REGNUM В Перми со 2 апреля отменили ряд автобусных маршрутов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, мера носить временный характер и связана с сокращением пассажиропотока.

Временно прекратили работу семь автобусных маршрутов. Изменения внесены на время действия режима полной самоизоляции граждан.

В городской администрации подчеркнули, что отменили те автобусы, у которых есть дублирующие маршруты. Не исключено, что маршрутную сеть подвергнут новым корректировкам по результатам проводимых мониторингов пассажиропотока.