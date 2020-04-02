Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM Температура воздуха в Москве 2 апреля прогреется до 6 градусов. Об этом сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного многослойными облаками, небольшими очаговыми осадками и влажным атлантическим воздухом с температурным фоном в пределах климатической нормы», — говорится в информации.
Синоптики ожидают в столице облачную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется в Москве до 6 градусов, в Подмосковье — до 7 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.