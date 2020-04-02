Ханты-Мансийск, , 08:58 — REGNUM Жителям Югры, заразившимся новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 (COVID-19) можно лечить на дому. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Добровольский привёл статистические данные, что более 80% пациентов в России переносят новую коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, а четверть заражённых не имеют клинических проявлений.

«Для таких пациентов лечение будет проводиться на дому, амбулаторно. Такие пациенты у нас в округе уже есть», — заявил Алексей Добровольский.

Речь здесь идёт о жительнице Сургута, которая уже проходит лечение в домашних условиях.

Напомним, на утро 2 апреля в регионе зарегистрировано 8 случаев заражения SARS-CoV-2 (COVID-19).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения