Москва, , 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Больничный будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа. Информация о застрахованных лицах будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями.

Правила распространяются на граждан старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства либо месту фактического нахождения, в том числе и в загородных домах. Постановление вступает в силу с 6 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин из-за пандемии коронавируса распорядился выделить регионам России 5,2 млрд рублей на покупку машин скорой помощи.

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