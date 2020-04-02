Кызыл, , 08:57 — REGNUM Введённый указом главы Тувы Шолбан Кара-оола режим полной самоизоляции на территории республики «очень жёстко должен распространяться на детей». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил заместитель главы Аяс Оюн.

По его словам, если дети будут замечены на улице, то к административной ответственности привлекут их родителей или законных представителей.

«Может быть даже поставлен вопрос о лишении родительских прав. Такие случаи в республике уже были зафиксированы», — отметил чиновник.

Напомним, все жители, включая несовершеннолетних, могут выйти из домов только в определённых случаях. В их число входят походы в аптеку или магазин, а также вынос мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям республики также запрещено передвигаться между районами Тувы. Ранее Аяс Оюн заявил, что сотрудники полиции, инспектора и росгвардейцы имеют право задерживать граждан, уклоняющихся от самоизоляции.

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