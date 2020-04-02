Найроби, , 08:57 — REGNUM Правительство Кении одобрило использование одного из старейших противомалярийных препаратов, хлорохина, для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении.

По словам Патрика Амота, препарат будет использоваться только для лечения пациентов в критическом состоянии.

Доктор Амот добавил, что в настоящее время в стране не было настолько критических случаев, чтобы оправдать подобное вмешательство. По его словам, большинство случаев COVID-19 в Кении легкие.

Медицинские эксперты, однако, утверждают, что использование хлорохина требует дальнейшего клинического изучения и, возможно, препарат не поможет при COVID-19.

По сообщению репортеров, Управление по аптекам и медикаментам Кении ввело запрет на продажу гидроксихлорохина и хлорохина без рецепта в аптеках страны.