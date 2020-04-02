Черкесск, , 08:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет оказана помощь 1670 малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время объявленного режима всеобщей самоизоляции. По решению главы республики Рашида Темрезова они получат продуктовые наборы, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе руководителя субъекта.

В настоящее время формируются списки граждан, которым требуется помощь. Поручение об этом отдано руководству сельских поселений и городских округов.

Стало известно, какие продукты питания будут входить в наборы. Это мясо кур, подсолнечное масло, крупяные и макаронные изделия, сахар, овощи, а также чай, печенье, сладости и лимонад для детей. Кроме того, в набор добавят пачку антисептических салфеток.