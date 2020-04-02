Пермь, , 08:51 — REGNUM В Пермском крае на 2 апреля увеличилось число пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.

Таким образом, на сегодняшний день, в регионе два летальных исхода от COVID-19. Один человек выздоровел. Лечение проходят 11 пациентов. За прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения.

Под меднаблюдением находятся 3 511 человек, прибывших из-за границы или контактировавшие с прибывшими из-за рубежа гражданами. Напомним, в Прикамье введен режим полной самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса.

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