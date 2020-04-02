Амстердам, , 08:47 — REGNUM 1 апреля в Нидерландах зарегистрировано ещё 134 смертных случаев, связанных с коронавирусом. Общее число жертв с начала вспышки вируса COVID-19 в стране составляет теперь 1.173. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды. В течение дня госпитализировано 447 пациентов.

Общее число госпитализированных пациентов к сегодняшнему дню составляет 5.159 человек. В реанимации в настоящий момент находится 1.150 пациентов.

1 апреля выявлено около тысячи новых случаев заражения, общее число которых таким образом выросло до 13.614 случаев. Впрочем, реальное число заражений выше, поскольку в виду нехватки тест-наборов далеко не все лица с симптомами заражения коронавируса проходят проверку.

Картина по отдельным провинциям показывает устойчивость тенденций последних двух дней. Северный Брабант, похоже, прошёл пик госпитализаций, в то время как в Южной и Северной Голландии, в Гелдерланде и Лимбурге число госпитализаций продолжает расти.